إطلاق 100 خدمة حكومية على بوابة الحكومة الإلكترونية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الحكومة تسعى لتمكين 2.5 مليون شاب جامعي من بناء التطبيقات الحكومية مفتوحة المصدر لمساعدة المواطنين، وإتاحة خدمات وزارة الداخلية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

كشفت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة، عن إتاحة كافه خدمات وزارة الداخلية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال أعياد الشرطة في يناير المقبل، مضيفة خلال جلسة خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 25-28 نوفمبر الجاري، إن استراتيجية مصر 2030 تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءة الخدمات باستخدام التكنولوجيا مع تطوير الهيئات والأجهزة على درجة عالية من الكفاءة والشفافية.

وأكدت لبيب، أنه سيتم الانتهاء من مرحلة الإصدار الرابع لمشروع تطوير البوابة الحكومية في ديسمبر المقبل، ويتضمن 100 خدمة، كما سيتم أيضًا إتاحة 50 خدمة أخرى على المحمول في يونيو 2019. وكشفت لبيب عن أن وزارة التخطيط حصدت جائزة المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري خلال الفترة من 5 إلى 19

وأكدت لبيب، أنه سيتم الانتهاء من مرحلة الإصدار الرابع لمشروع تطوير البوابة الحكومية في ديسمبر المقبل، ويتضمن 100 خدمة، كما سيتم أيضًا إتاحة 50 خدمة أخرى على المحمول في يونيو 2019. وكشفت لبيب عن أن وزارة التخطيط حصدت جائزة المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن دول المغرب أبدت رغبتها في تبادل الخبرات مع الحكومة المصرية. وقالت إن تنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية نحو التحوّل الرقمي ليست مسؤولية الوزارة فحسب بل تضافر جهود كافة هيئات الدولة بالتعاون مع الجهات الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية من خلال توقيع بروتوكول اتفاق تعاون مشترك، مشيرة إلى أن من أبرز الخدمات المتاحة على بوابة الحكومة حاليًا هي الخريطة الصحية والساعة السكانية ومواعيد تطعيمات الأطفال وإعلام الوراثة. وكشفت نائب وزير التخطيط والمتابعة عن سعي الحكومة إلى تمكين نحو 2.5 مليون شاب جامعي على بناء تطبيقات حكومية مفتوحة المصدر تساعد المواطنين في الحصول على الخدمات العامة "أونلاين"، طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي. من جهته قال هيثم حمزة، الأستاذ بكلية الحاسبات بجامعة القاهرة، إن جودة الخدمة جزء منها هو تقديم قيمة مضافة للمواطن، وهناك اختلاف بين الجودة، التي تقدمها الخدمة، والشكل، مضيفا أن القيمة الحقيقية تتلخص في مدى رضاء المواطن عن الخدمة، وأن رفع كفاءة الخدمات الحكومية يتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات. وفيما يتعلق بالتطبيقات قال الدكتور أيمن متولي، مسؤول التطوير بشركة جلوبال أي إم سي، إن شركته طوّرت تطبيقا إلكترونيا يتنبأ بالخدمات التي يحتاج إليها المواطن مثل تراخيص السيارات وسداد الضرائب، من خلال التفاعل وسؤال الجمهور. وأضاف أن القطاع الخاص سيلعب دورًا كبيرًا في ميكنة الخدمات الحكومية لكن الأهم هو ضمان استمرارية، مشيرا إلى أن وضع نموذج مالي لتمويل المشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع هو شرط نجاح الاستمرارية. وقال متولي إن مصر مازالت تخطو أولى المراحل نحو التحول الرقمي ولديها فرصة كبيرة لتقديم الخدمات الجماهيرية أونلاين حيث يوجد 100 مليون نسمة يستخدمون 120 مليون هاتف ذكي، مشددا على أهمية قيام الحكومة بوضع تصوّر شامل يحدد طبيعة الخدمات، التي يمكن ميكنتها وجاهزية المؤسسات العامة من الناحية الفنيى إلى جانب ضمان استطلاع آراء المواطنين بشأن جودة الخدمة المقدمة نفسها. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد الأحد الماضي، افتتاح الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي" وهو الملتقى الذي يعقد سنويًا تحت رعاية رئيس الجمهورية. واستمع الرئيس إلى كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تضمنت عرضًا لتجربة الحكومة المصرية في الارتقاء بقطاع الاتصالات وتطويره، فضلًا عن استعراض مجالات التعاون وتبادل الخبرات في هذا الصدد مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المعرض بات جاذبًا للعديد من خبراء ورواد ومستثمري القطاعات التكنولوجية المختلفة في المنطقة والعالم.

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