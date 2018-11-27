انت الان تتابع 5 سيارات موديل 2019 بأقل من 200 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كان حلم امتلاك «سقف وأربع أبواب»، من الأحلام شبه البسيطة، إلا أن ارتفاع الدولار والأسعار، حوّلها إلى صعبة المنال، لذا نقدم السيارات الاعتمادية بأسعار تنافسية.

ارتفاعات متتالية في أسعار السيارات الحديثة، حرمت قطاعا كبيرا من الراغبين في شراء سيارة جديدة من تحقيق حلم امتلاك السيارة، لكن عددا من هذه السيارات ظل في متناول البعض. «التحرير» ترصد في التقرير التالي 5 سيارات اعتمادية، هي «لادا جرانتا، رينو لوجان، هيونداي فيرنا، شيري إنفي، وجيلي ايمجراند 7»، تبدأ أسعارها من 157 ألف جنيه، ولا تصل إلى 200 ألف جنيه، يمكنك اختيار أحدها، بالإضافة إلى مواصفات وإمكانات كل واحدة منهم، من حيث سعة المحرك وقوته، واستهلاكها للوقود.

لادا جرانتا أعلنت العملاق الروسي عن طرح أسعار الموديل الجديد من سيارته السيدان لادا جرانتا 2019، في السوق المحلي بسعر رسمي منافس للغاية 157 ألف جنيه، وهي بمواصفات جيدة تناسب احتياجات كثير من الراغبين في شراء سيارة حديثة، وهي: سعة المحرك 1600 سي سي. قوة المحرك 88/5100 حصان/ لفة، دقيقة. التسارع من

لادا جرانتا أعلنت العملاق الروسي عن طرح أسعار الموديل الجديد من سيارته السيدان لادا جرانتا 2019، في السوق المحلي بسعر رسمي منافس للغاية 157 ألف جنيه، وهي بمواصفات جيدة تناسب احتياجات كثير من الراغبين في شراء سيارة حديثة، وهي: سعة المحرك 1600 سي سي. قوة المحرك 88/5100 حصان/ لفة، دقيقة. التسارع من 0 - 100 كيلو متر في الساعة خلال 11.4 ثانية. السرعة القصوى 172. متوسط استهلاك الوقود 7.2 لتر لكل 100 كيلو. حقن إلكتروني للوقود. ناقل يدوي للحركة. العزم الأقصى 145/5600 نيوتن. متر، لكل لفة في الدقيقة. جر أمامي. سعة خزان الوقود 50 لترا. الارتفاع عن الأرض 150 مليميتر. وسائد هوائية للسائق. اقرأ أيضًا اتبع هذه النصائح قبل ما تشتري سيارة مستعملة رينو لوجان

باتت رينو لوجان واحدة من السيارات الشعبية في مصر، والتي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا في الطرق المصرية، ويتم طرح الموديل الجديد 2019 من فئة F/L المانيوال، من السيارة بسعر تنافسي رسمي يبلغ 190 ألف جنيه.

وفيما يخص المواصفات، فهي: سعة المحرك 1600 سي سي. قوة المحرك 90/5500 حصان/لفة في الدقيقة. السرعة القصوى175. التسارع من 0-100 كيلو متر خلال 11.5 ثانية. حقن إلكتروني للوقود. متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلو متر. وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.اقرأ أيضًا واحدة منها في مصر.. أكثر 5 سيارات تثق بها في العالم هيونداي فيرنا هيونداي فيرنا إنها السيارة الأكثر انتشارًا ومن أكثرها مبيعًا في السنوات الماضية، ورغم إعلان وكيل فيرنا في مصر وقف إنتاجها، إلا أن الشركة طرحت منها موديل 2019 1.6 M/T GL، بسعر 191 ألف جنيه. وبالنسبة للمواصفات فهي: سعة المحرك 1599 سي سي. حقن إلكتروني للوقود. العزم الأقصى 144/3000 نيوتن.متر/لفة في الدقيقة. قوة المحرك 106/5800 حصان/لفة في الدقيقة. التسارع من 0-100 كيلو متر خلال 13.5 ثانية. السرعة القصوى 173 كيلومترا في الساعة. متوسط استهلاك الوقود 7.8 لتر لكل 100 كيلو متر. 4 سليندرات و16 صباب. اقرأ أيضًا ثورة في الـ«كروس أوفر».. 3 سيارات تظهر للمرة الأولى شيري إنفي أصبحت من السيارات الصينية التي تشهد إقبالًا متوسط، وتم الإعلان عن طرح موديل 2019 منها بسعر رسمي يبلغ 172 ألف جنيه، وفيما يخص المواصفات التفصيلية، فهي: 1.5 M/T Tinted Glass سعة المحرك 1497 سي سي. حقن إلكتروني للوقود. قوة المحرك 109/6000 حصان/لفة.دقيقة. التسارع من 0-100 كيلو متر خلال 10.5 ثانية. متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر/100كيلو متر. السرعة القصوى 175 كيلو متر في الساعة. سعة خزان الوقود 50 لترا. الارتفاع عن الأرض 124 ملليمتر. جيلي ايمجراند 7 سيارة صينية نجحت في الحصول على حصة كبيرة من السوق المصري خلال الفترة الماضية، وتعد من السيارات الصينية الأكثر مبيعًا، ويتم طرح موديل 2019 منها بسعر رسمي يبلغ 191 ألف جنيه.

وفيما يخص المواصفات، فهي:

1.5 M/T GLS New Shape Tinted glass سعة المحرك 1498 سي سي. قوة المحرك 107/6000-6200 حصان/لفة في الدقيقة. متوسط استهلاك الوقود 7.6 لتر لكل 100 كيلو متر. السرعة القصوى 185 كيلومترا في الساعة. 5 نقلات يديوة للحركة. 4 سليندرات، و16 صباب. حقن إلكترونيللوقود. التسارع من 0-100 خلال 10.5 ثانية. سعة خزان الوقود 50 لترا. الارتفاع عن الأرض 167 ملليمتر. وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى.

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