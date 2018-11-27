مصرع 3 جنود أمريكيين في انفجار بأفغانستان

قالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي بأفغانستان في بيان إن ثلاثة جنود أمريكيين قُتلوا كما أصيب ثلاثة عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع اليوم الثلاثاء قرب مدينة غزنة الأفغانية.
وأضاف البيان، أن متعاقداً مدنياً أمريكياً أصيب أيضاً في الانفجار، ويتلقى العلاج مع بقية المصابين.
وأضاف البيان، أن متعاقداً مدنياً أمريكياً أصيب أيضاً في الانفجار، ويتلقى العلاج مع بقية المصابين.
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