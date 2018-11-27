عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وشدد مندوب مصر الدائم على أهمية إعطاء الأولوية للحلول السياسية، وبذل الجهود وتوفير المزيد من الموارد لبناء السلام وفقاً لأولويات الدول الأفريقية المستضيفة وخصوصيات كل نزاع، مشدداً على أهمية احترام سيادة ورغبة الدول المعنية وملكيتها الوطنية، والحفاظ على أولوية أمن وسلامة القوات الأممية المشاركة، مع ضرورة بلورة استراتيجيات خروج فعالة، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
جدير بالذكر أن مصر قد ساهمت بأكثر من 30 ألف عنصر عسكري وشرطي في بعثات الأمم المتحدة منذ عام 1960، كما انضمت مؤخراً لوثيقتين أمميتين محوريتين في مجال حفظ السلام، وهما "إعلان الالتزامات المشتركة لعمليات حفظ السلام" بمبادرة من سكرتير عام الأمم المتحدة، و"مبادئ كيجالي حول حماية المدنيين في عمليات حفظ السلام"، وهو ما يعزز من مكانة مصر ووضعيتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، خاصة في القارة الأفريقية، ولاسيما على ضوء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وقرب تدشين "مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمال والتنمية فيما بعد النزاعات" في القاهرة.
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