شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بـ"طاقة البرلمان" يحذرون من استمرار أزمة انتشار القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الذى ترأسه النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، أزمة القمامة المنتشرة فى عدد من المحافظات، فى حضور الدكتورة نهاد يوسف، رئيس جهاز نظم المخلفات بوزارة البيئة.

وأكدت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو اللجنة، أهمية التصدى العاجل والسريع لمشكلة القمامة لكونها تسيء إلى سمعه مصر فى الخارج، مطالبة بإسناد مهمة النظافة إلى وزارة واحدة تكون مسئوله عنها بشكل كامل، بحيث لا تتفرق المسئولية بين القبائل - على حد وصفها، فلا نعرف أين تقع المسئولية بالضبط هل وزارة البيئة أم الإدارة المحلية.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى كلمتها أثناء انعقاد اللجنة، إنها تعانى من إشكالية القمامة، بقولها : " للأسف بجوارى صندوق قمامة.. يلقى بداخله أحشاء الفراخ".

من جانبه شدد وكيل لجنة الطاقة والبيئة النائب سامح حبيب، على أهمية وضع خطة متكاملة بالمحافظات لحل إشكالية القمامة، مشيرًا إلى معاناة مركز بسيون بمحافظة الغربية من القمامة حتى وصل الوضع إلى نفوق الحيوانات فى مأخذ المياه الذى يقوم المواطنين بالشرب منه.

وطالب النائب سامح حبيب، فى كلمته باللجنة، التدخل السريع بشأن مقلب قمامة "مشال" بمركز بسيون، لما قد يسببه من كارثة بيئية ونقل الأمراض، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتى البيئة والإدارة المحلية.