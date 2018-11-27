وكيل البرلمان: ولى العهد السعودى نموذج لشاب يسعى لريادة بلاده ووطنه العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، الزيارة التى يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لمصر بالتاريخية وإنها ترسخ لمتانة وقوة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية جناحى الأمة العربية وحائط الصد القوى للدول العربية، لافتًا إلى أن التكامل بين البلدين الكبيرين ساهم بشكل كبير فى صد المخططات التى تحاك ضد الوطن العربى الكبير.

وقال الشريف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء - إن الرئيس السيسى وشقيقه خادم الحرمين الشريفين حريصان على دعم وتنمية العلاقات الثنائيه بين البلدين، وأن الزعيمين ومواقفهما التاريخية هما صمام آمان لـ 400 مليون عربى، مشيرًا إلى أن الزيارة التى يقوم بها ولى العهد ستتناول الجوانب الاقتصادية والتنسيق المشترك بين المواقف السياسيه التى تهم الصالح العام وان قضيه الحرب على الإرهاب ستكون محور المباحثات بالإضافة إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف وكيل البرلمان، أن مجلس النواب بكامل أعضائه يثمن الزيارة التى يقوم بها ولى العهد السعودى وننتظر مزيدا من التنسيق والتعاون فى كافة المجالات التى هى امتداد لروابط وأواصر الصلة بين البلدين الشقيقين لاستكمال مسيرة التكامل بين قطبى الأمة العربية.

ولفت الشريف، إلى أن الأمير الشاب نموذج لشاب عربى يسعى لريادة بلاده ووطنه العربى الكبير وجعلهم فى مصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن سيرة الأمير المجدد وفكره المستنير يقود المملكه إلى نهضة اقتصادية كبرى.