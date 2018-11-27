شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن بالبرلمان: لدينا قاعدة بيانات متجددة لضمان الدعم لمستحقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قاعدة البيانات المتاحة والمتجددة لدى الوزارة ساهمت بشكل كبير فى تنفيذ بعض البرامج والمبادرات التى من شأنها توسيع مظلمة الرعاية والحماية للمواطنين، حيث تبين من خلال قاعدة بيانات تكافل وكرامة المتججددة شهريا أن هناك ما يقرب من 62% من المتسفيدين من البرنامج غير متعلمه، و20% منهم لم يكملوا تعليمهم.

وأضافت والى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، أنه بناء على هذه المعلومات تم إطلاق برنامج لا أمية مع التكافل، وتم استهدف محو أمية هؤلاء السيدات غير المتعلمات او من لم يكمن تعليمهن وبالفعل تم الشروع فى محو امية هؤلاء.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الشاب الذى يبلغ 18 عاما يصبح عير مستحق لمعاش تكافل وكرامة لن هذا السن لابد أن يعمل ويتم عرض ثلاث فرص عمل على المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ليجد الفرصة التى تتناسب معه وفقا لإمكانياته والطبيعة الجغرافية.