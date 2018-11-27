شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اقتصادية البرلمان: زيارة ولى العهد السعودى لمصر استرتيجية ومحورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باللقاء والقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية خلال زيارته المهمة إلى مصر والتى تؤكد على استرتيجية ومحورية العلاقات المصرية السعودية وأكدت على المصير الواحد والمشترك للقاهرة والرياض.

وقال " السلاب " فى بيان له اليوم، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لها أهمية كبيرة بالنسبة للبلدين لمواجهة التهديدات والتحديات التى تواجه الامة العربية والإسلامية، مؤكدًا على أن هناك تطابقا بين وجهتى نظر الدولتين تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية وتجاه مواجهة ظاهرة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله خاصة مواجهة الدول التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض تعتبر واحدة من أهم العلاقات بين دول المنطقة والعالم، حيث تمثل المملكة العربية السعودية الشريك الرئيسى والأول فى التبادل التجارى والاستثمارات وكذلك العلاقات العسكرية المتميزة بين الدولتين متمثلة فى التدريبات العسكرية المشتركة وأنواع التعاون كافة.

وتوقع السلاب، أن يكون لهذه الزيارة آثارها الاقتصادية الإيجابية لصالح البلدين وبما يسهم فى زيادة وتدفق المزيد من الاستثمارات السعودية للمشاركة فى إقامة المزيد من المشروعات الإنتاجية والاستثمارية داخل المشروعات القومية الكبرى التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذها خاصة داخل المشروع القومى العملاق بمحور قناة السويس مؤكدا أن التاريخ والواقع أكدا للرأى العام المصرى والسعودى والعربى والعالمى أن العلاقات بين القاهرة والرياض على مر التاريخ استراتيجية ومتميزة ومتفردة ويجب أن تكون نموذجا للعلاقات بين جميع الدول العربية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أنه لا يمكن لأى دولة أو جماعة أن تعكر صفو العلاقات التاريخية وغير المسبوقة بين القاهرة والرياض خاصة أن مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا لا يمكن أن تنسى أبدا المواقف التاريخية المشرفة للمملكة العربية السعودية ودعمها التام والمطلق والمعلن أمام جميع دول العام بشأن الانحياز لإرادة الشعب المصرى العظيم فى ثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013 والتى تخلص فيها من الفاشية الدينية وحكم دولة المرشد القائد الأعمى لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى المارق، مشيرا إلى أن التاريخ سجل هذه المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية بحروف من نور تجاه مصر وشعبها.