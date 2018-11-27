شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة للنائب على بدر لإنشاء مركز شباب بقرية منهرة بمركز إهناسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النائب على بدر عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف اقتراحا برغبة بشأن إنشاء مركز شباب بقرية منهرة بمركز إهناسيا التابعة لمحافظة بني سويف .

وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء، أوضح "بدر" في مذكرته الايضاحية أنه صدر قرار من ديوان عام محافظة بنى سويف برقم 16498 لسنة 2013 بتخصيص مساحة ( 1050متر ) ملك لوزارة الزراعة لصالح مديرية الشباب والرياضة لإنشاء مركز شباب بقرية منهرة وحتى تاريخه لم يتم تسليم قطعة الأرض إلى مديرية الشباب والرياضة، ونظراً لاحتياج القرية الشديد لمركز شباب ولخدمة القرية والقري المجاورة .

وطالب "بدر" بإدراجه على جدول أعمال المجلس وإحالة الاقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى حتى يمكن تلبية مطالب أهالى قرية منهرة وانشاء مركز شباب لممارسة الأنشطة الرياضية .