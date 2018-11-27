الكتائب: أمام الرئيس عون والحريري فرصة تاريخية للتحرك وانقاذ البلد

اعتبر "​حزب الكتائب​" في بيان صدر بعد الإجتماع الأسبوعي للحزب أن "امام رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ فرصة تاريخية، لانقاذ ​لبنان​، ويناشدهما التطلع الى تغيير بنيوي، والمبادرة الى رفض الاداء السياسي السائد، بعدما بات يهدد الدولة والكيان، وقد بلغت تداعياته الكارثية حد الانهيار الشامل، يدفع المواطنون ثمنه من امنهم المعيشي والاجتماعي، والوطن من استقلاله وسيادته واستقراره".

ودعا "​حزب الله​، في هذه المرحلة المصيرية، إلى إتخاذ قرار جريء، بوضع نفسه تحت سقف ​الدستور​ والقانون، ومد اليد لشركائه في الوطن لبناء دولة سيدة، حرة، مستقلة ومستقرة"، مشيرا الى أن "حزب الكتائب، الذي خاض منذ ​الاستقلال​، ثورات رفضا للانتداب او الاحتلال او الوصاية، هو اليوم في حال انتفاضة على الحال المزرية التي بلغتها البلاد، جراء عملية التأجيل الدائمة والممنهجة لبناء الدولة ومصادرة قرارها".

وهنأ "الكتائبيين باستحقاقهم الفوز في ​انتخابات​ ​نقابة الصيادلة​، ويجدد ايمانه الراسخ ب​العمل النقابي​ ومعياره الوحيد الكفاءة ونظافة الكف، وهمه في العمل النقابي الحفاظ على حقوق جميع النقابيين الشرفاء والوقوف الى جانبهم لبناء بلد نفاخر به جميعا".