اطلاق مشروع "تعزيز تعلم وتعليم الفرنكوفونية في لبنان"

برعاية وزير التربية والتعليم العالي ​مروان حمادة​ أطلق مشروع "تعزيز تعلم وتعليم الفرنكوفونية في لبنان". المموّل من قبل صندوق "التعليم لا ينتظر" والمدعوم من قبل السفارة الفرنسية في لبنان و​وزارة التربية​ والتعليم العالي، والمصمّم من قبل مكتب ​اليونسكو​ الإقليمي للتربية في ​الدول العربية​ –بيروت، بهدف تعزيز جودة وفعالية التعلم والتعليم باللغة الفرنسية للطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين الملتحقين ب​المدارس الرسمية​ اللبنانية. وقد مثّل مدير عام وزارة التربية السيد فادي يرق، الوزير مروان حمادة.

حضر حفل الإطلاق الذي أقيم في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومدير الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني، وسفير فرنسا في لبنان برونو فوشي، ومديرة "التعليم لا ينتظر" ياسمين شريف ومدير مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حمد الهمامي، وعدد من المشاركين رفيعي المستوى، بما في ذلك: ممثلين عن المؤسسات التعليمية وعن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وعن معاهد تدريب المعلمين وجامعات ومراكز بحوث.

تخلّل حفل الإطلاق جلسة حوار رفيعة المستوى تولّى إدارتها السيد فيليب لازاريني وتحدّث فيها كل من السيد فادي يرق، والسفير برونو فوشي والدكتور حمد الهمامي والسيدة ياسمين شريف.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتماشى مع التزامات لبنان وسياساته لمواجهة ​الأزمة السورية​، بما في ذلك خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية 2017-2018 واستراتيجية الحكومة اللبنانية Race II للفترة 2017-2020.