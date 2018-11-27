تظاهرات في الأرجنتين رفضا لحضور أردوغان قمة مجموعة العشرين

خرج العشرات من المواطنين في الأرجنتين في مظاهرة رافضة لتواجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة مجموعة العشرين.
وانطلقت المظاهرات أمام مقر سفير تركيا خلال احتجاج شارك فيه أعضاء من المجتمع الأرميني.
وفى سياق متصل، أعربت الصين عن أملها بأن يتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى حل للحرب التجارية بين بلديهما لدى لقائهما في قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.
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