تظاهرات في الأرجنتين رفضا لحضور أردوغان قمة مجموعة العشرين

خرج العشرات من المواطنين في ​الأرجنتين​ في مظاهرة رافضة لتواجد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في قمة ​مجموعة العشرين​.

وانطلقت المظاهرات أمام مقر سفير ​تركيا​ خلال احتجاج شارك فيه أعضاء من المجتمع الأرميني.

وفى سياق متصل، أعربت ​الصين​ عن أملها بأن يتوصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ونظيره الصيني شي جين بينج إلى حل للحرب التجارية بين بلديهما لدى لقائهما في قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.