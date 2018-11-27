رئاسة الاتحاد الأوروبي تعلن احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا في قضية أوكرانيا

أعلنت وزيرة خارجية النمسا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن الاتحاد سينظر الشهر المقبل في مسألة فرض مزيد من العقوبات على روسيا على خلفية الحلقة الأخيرة من التصعيد مع أوكرانيا.
وقالت الوزيرة كارين كنايسل لصحافيين بعد محادثات مع نظيرها الألماني هايكو ماس "في مسألة (فرض) المزيد من العقوبات، سنعرف مع الوقت - لدينا قمة في كانون الأول/ديسمبر". وأضافت "كل شيء يعتمد على سلوك الطرفين. لكن ستحتاج إلى مراجعة".
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