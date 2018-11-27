انت الان تتابع 7.59 مليار دولار قيمة عقود شركات الصين في مصر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٣ م

السيسي والرئيس الصيني

قال الوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة، إن مشروعات التعاون الرئيسية بين البلدين أحرزت نتائج مثمرة عام 2018، إذ بلغت قيمة عقود المشروعات التي أبرمتها الشركات الصينية 7.59 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2018، بزيادة تقدر بنحو 772 في المائة بالمقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي السنوي عن التعاون الاقتصادي المصري – الصيني في عام قمة بكين لمنتدي التعاون الصيني – الإفريقي ومعرض الصين الدولي للواردات.

وأضاف بينج أن المشروعات الصينية تتضمن مشروع السكة الحديد لمدينة العاشر من رمضان، وبدأت المرحلة الأولى من المنطقة التجارية المركزية الجديدة للعاصمة الجديدة، فضلا عن اختيار التحالف الصيني لإنشاء محطة الحمراوين لتوليد الكهرباء من الفحم الخفيف، مشيرا إلى مشروعات الإنتاج الأخرى في مجالات الأسمنت والطاقة