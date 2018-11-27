انت الان تتابع دينا الشربيني: المرأة المصرية نكدية.. والرجل محبط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٠ م

دينا الشربيني

شهرة واسعة نالتها الفنانة الشابة دينا الشربيني بعد أن ارتبط أسمها بالفنان عمرو دياب، وأمس حلت «الشربيني» ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه إسعاد يونس، على قناة DMC، ويعد ظهورها بمثابة مفاجأة للمشاهدين، خاصة أنها مُقلة جدا في الظهور، وربما ذلك يعلل سبب تصدر اسم دينا الشربيني لتريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية، فالجميع في حالة شغف لمعرفة أسرار علاقتها بـ«الهضبة» التي شغلت بالهم خلال الفترة الماضية، بجانب تعرفهم عن قرب على الفتاة التي قدمها على خشبة المسرح فى آخر حفلاته وغنى لها أغنية «برج الحوت».

ولكن من المفارقات أن الحلقة لم تشهد أى سؤال بشكل مباشرة عن علاقتها بـعمرو دياب، وجاءت أبرز تصريحاتها خلال الحلقة كالتالي: 1- الست المصرية نكدية واحنا بطبعنا بنميل للكآبة والرجالة بتصدر الإحباط لزوجتها بسبب السمنة، ونفسي ترجع موضة الزوجة التخينة تاني. 2- لم أطلب من أحد أن يصورني بشكل لائق خلال افتتاح