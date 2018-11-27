دينا الشربيني: المرأة المصرية نكدية.. والرجل محبط

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٠ م
دينا الشربيني
شهرة واسعة نالتها الفنانة الشابة دينا الشربيني بعد أن ارتبط أسمها بالفنان عمرو دياب، وأمس حلت «الشربيني» ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه إسعاد يونس، على قناة DMC، ويعد ظهورها بمثابة مفاجأة للمشاهدين، خاصة أنها مُقلة جدا في الظهور، وربما ذلك يعلل سبب تصدر اسم دينا الشربيني لتريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية، فالجميع في حالة شغف لمعرفة أسرار علاقتها بـ«الهضبة» التي شغلت بالهم خلال الفترة الماضية، بجانب تعرفهم عن قرب على الفتاة التي قدمها على خشبة المسرح فى آخر حفلاته وغنى لها أغنية «برج الحوت».
ولكن من المفارقات أن الحلقة لم تشهد أى سؤال بشكل مباشرة عن علاقتها بـعمرو دياب، وجاءت أبرز تصريحاتها خلال الحلقة كالتالي: 1- الست المصرية نكدية واحنا بطبعنا بنميل للكآبة والرجالة بتصدر الإحباط لزوجتها بسبب السمنة، ونفسي ترجع موضة الزوجة التخينة تاني. 2- لم أطلب من أحد أن يصورني بشكل لائق خلال افتتاح
ولكن من المفارقات أن الحلقة لم تشهد أى سؤال بشكل مباشرة عن علاقتها بـعمرو دياب، وجاءت أبرز تصريحاتها خلال الحلقة كالتالي:
1- الست المصرية نكدية واحنا بطبعنا بنميل للكآبة والرجالة بتصدر الإحباط لزوجتها بسبب السمنة، ونفسي ترجع موضة الزوجة التخينة تاني.
2- لم أطلب من أحد أن يصورني بشكل لائق خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بهذا الشكل بسبب وجودي في المستشفى قبل يوم من المهرجان، وصعبت علي نفسي بسبب عدم تقدير الجمهور لمظهري.
3- أنا كئيبة ممكن بس أنا بحب أدواري اللي بكون فيها من غير ميك أب، بحب أحس أني على طبيعتي.
4- أنا مش بتدخل أبدا في حياة أي شخص، ووصف البعض لي بالسلعوة يثير ضحكي، ولكنى أشفق على والدي من التعامل مع هذه الأمور.
5- أنا بموت في محمود حميدة ونفسي أقدم عمل فني قائم على الإثارة والتشويق.
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