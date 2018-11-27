انت الان تتابع غادة والي: 20% من مستفيدي تكافل وكرامة غير متعلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٥ م
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن 20% من المستفدين من مشروع تكافل كرامة من الفئات غير المتعلمة، مشيرة إلى أن قاعدة البيانات المتاحة والمتجددة لدى الوزارة ساهمت بشكل كبير فى تنفيذ بعض البرامج والمبادرات التى من شأنها توسيع مظلة الرعاية والحماية للمواطنين، وأضافت خلال كلمتها اليوم، باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه بناء على هذه المعلومات تم إطلاق برنامج لا أمية مع التكافل، وتم استهدف محو أمية هؤلاء السيدات غير المتعلمات أو من لم يكمن تعليمهن، وبالفعل تم الشروع فى محو امية هؤلاء.
وأكدت والي، أن الشاب الذى يبلغ 18 عاما يصبح غير مستحق لمعاش تكافل وكرامة، ويتم عرض 3 فرص عمل على المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ليجد الفرصة التى تتناسب معه وفقا لإمكانياته والطبيعة الجغرافية.وأشارت إلى أن كل المبادرات والبرامج التى تقوم بها الوزارة مدرجة فى الموازنة العامة للدولة، وتم ذكرها فى برنامج
وأكدت والي، أن الشاب الذى يبلغ 18 عاما يصبح غير مستحق لمعاش تكافل وكرامة، ويتم عرض 3 فرص عمل على المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ليجد الفرصة التى تتناسب معه وفقا لإمكانياته والطبيعة الجغرافية.
وأشارت إلى أن كل المبادرات والبرامج التى تقوم بها الوزارة مدرجة فى الموازنة العامة للدولة، وتم ذكرها فى برنامج الحكومة، لافتة إلى وجود عدد من المبادرات والبرامج التى تهدف جميعها إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
وذكرت الوزيرة، أنه بعد الانتهاء من قاعدة البيانات التى تضم كل بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، أصبح من السهل تنفيذ برامج كثيرة مثل سكن كريم، والدولة لديها برنامج طموح جدا للتوسع، وفى الريف، وهناك معاناة للقرى الفقيرة من سوء البنية التحتية، لهذا تم إطلاق برنامج سكن كريم، ومبادرات أخرى كثيرة.
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