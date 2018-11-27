انت الان تتابع وسط غياب الفنانين.. تشييع جثمان الفنان عادل أمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلى وأحمد الزغبي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٣ م

شيع العشرات من أسرة وأصدقاء ومعارف الفنان القدير عادل أمين، جثمان الفنان، الى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدافن "العامود" بحي كرموز في الاسكندرية، عقب صلاة الجنازة عليه بمسجد العمري بمنطقة كرموز، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك وسط غياب تام من الفنانين، بينما اكتفى الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بإيفاد عبير محمود عضوة مجلس النقابة لحضور الجنازة نيابة عنه، وقد توفى الفنان الراحل بعد رحلة مع المرض دخل على أثرها المستشفى لمدة 12 يوما تدهورت خلالها حالته الصحية قبل أن يواريه الثرى.

وصل جثمان الفنان عادل أمين، مساء أمس، إلى مسقط رأسه بمنطقة الإبراهيمية شرق الإسكندرية، حيث قام أشقاؤه بنقله من مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لدفنه بمقابر الأسرة. ورحل الفنان عادل أمين، أمس الإثنين، عن عمر يناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض وهو من مواليد 20 أكتوبر 1935، وكان من أشهر أعماله الفنية مسلسل