انت الان تتابع محمود العسيلي الأعلى مشاهدة في «بيت جدتي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م

دخل المطرب محمود العسيلي قائمة الأعلى مشاهدة بأغنيتة الجديدة «بيت جدتي» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد ان أقترب من تخطي المليون مشاهدة، بعد 3 أيام على طرحها، والأغنية من ألحانه وتأليف شقيقته يمنى في اول تجربة لها وإخراج سارة رافع، وتوزيع موسيقي على فتح الله، كما ، وأشاد الجمهور بالاغنية وقالوا أنها ذكرتهم بأيامهم فى بيوت أجدادهم، وقالت أحداهن «الاغنية جميلة اوى رجعتنى لذكريات سهرنا فى بيت جدتى احنا والعيلة كلها والتمشية بليل مع بنات خالاتى واخواتى والاكل واللعب والجرى والتصوير يااااااه ذكريات جميلة».

استطاع «العسيلي» أن يجد لنفسه مكانة مميزة بين نجوم جيله المطربين، وذلك من خلال أغنياته التي تحمل روحًا مختلفة عن السائد، خاصة أنه يشارك فيها ليس فقط بالغناء، إنما بالتلحين، كما أنه أصبح لا يطرح ألبومات غنائية مؤخرا، وقرر أن يتواجد وسط جمهوره كل فترة بأغنية منفردة جديدة، فخلال الفترة الماضية،