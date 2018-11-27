انت الان تتابع 5 مشكلات جسدية تواجهك أثناء العمل يوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عندما تعمل على لوحة المفاتيح أو تمسك الماوس، فإن الأوتار في معصميك تتحرك ذهابًا وإيابا، ولأنها موازية لبعضها البعض، لذلك تنزلق ذهابًا وإيابًا وتخلق احتكاكًا.

مثل كل يوم تستيقظ صباحا لتستعد للعمل، تقابل الكثير من الوجوه في الطريق، وتهرب من الزحام للوصول في الوقت المناسب، بعدها تتحرك إلى مكتبك لتجلس على الكرسي لفترات طويلة وأمامك جهاز الكمبيوتر، بالطبع إنه عملك الذي لا يجب التخلي عنه، وماذا بعد؟ قد تظهر مشكلات في العضلات والعظام، في البداية تتغاضى عنها ولكن بزيادة الألم، لم تطيق الوجع كثيرا، فالعمل له ضريبة قد تدفع ثمنها لوقت قصير أو طوال عمرك، خاصة إذا كان عملك يتطلب الجلوس أمام الشاشات طوال اليوم، لذا اعرف المشاكل الجسدية التي أنت عرضة لها حسبما ذكرها موقع The Muse.

1- آلام أسفل الظهر سواء كانت تظهر آلام الظهر على فترات متباعدة أو مستمرة، ففي كل الحالات إنها تمنعك من القيام بعملك بنفس الجودة كما كنت تقوم به، وبالطبع الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة المسبب الرئيسي لما يحدث لك، كما أن وضعية الجلوس الخاطئة تسبب عبئا على الأربطة والعضلات في ظهرك. لتهدئة التوتر العضلي،

1- آلام أسفل الظهر سواء كانت تظهر آلام الظهر على فترات متباعدة أو مستمرة، ففي كل الحالات إنها تمنعك من القيام بعملك بنفس الجودة كما كنت تقوم به، وبالطبع الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة المسبب الرئيسي لما يحدث لك، كما أن وضعية الجلوس الخاطئة تسبب عبئا على الأربطة والعضلات في ظهرك. لتهدئة التوتر العضلي، قم بتحريك الحوض للخلف وللأمام أثناء الجلوس في مقعدك في المكتب، مع إمالة الوركين إلى أعلى وتقريب ظهرك، فهذه الطريقة تساعد على التخلص من الضغط على عضلات الظهر.. يهمك أن تعرف علامات تشير إلى ضعف عضلاتك. 2- إجهاد المعصم

قد يؤدي قضاء أيامك في الضغط على لوحة المفاتيح والانهماك في رسائل البريد الإلكتروني أو كتابة التقارير إلى حدوث إصابات يمكن أن تصبح مشكلة صحية خطيرة، وهذا ناتج عن الطريقة التي تتعامل بها مع لوحة المفاتيح. عندما تعمل على لوحة المفاتيح أو تمسك الماوس، فإن الأوتار في معصميك تتحرك ذهابًا وإيابا، ومن المعروف أن الأوتار موازية لبعضها البعض ، لذلك تنزلق ذهابًا وإيابًا وتخلق احتكاكًا، وهو ما يسمى بـ «الميكروميكروما»، وتسبب هذه الحركة المتكررة الإجهاد، وقد تلتهب الأوتار. ولتخفيف حدة هذا الألم، لا تجعل كتفيك محاطا بالأمام، وذلك لأن المركز يقلل من تدفق الدم إلى أسفل، بما في ذلك على يديك، مما يسبب ألمًا أو في بعض الحالات، إحساسًا بالوخز أو التنميل، وإذا كنت مصابا بالإجهاد.. حلول تساعدك اعرفها من هنا. 3- آلام الرقبة والكتف

عند إصابتك بآلام في العنق والكتفين، حركتك تصبح مختلفة تماما، فكل حركة ولو بسيطة تشعر بألم في المقابل، وقد تأتي هذه الآلام والأوجاع من وضع لوحة المفاتيح أو شاشة الكمبيوتر بعيدا على مكتبك، مما يجعلك تركز رقبتك وكتفيك إلى الأمام، ولا يكونا في محاذاة العمود الفقري وبالتالي يحدث توتر للعضلات، وهناك بعض الزيوت العطرية المخففة للآلام.. اعرفها من هنا. أول ما ستقوم به تناولك للمسكنات، لكن كشفت دراسة عام 2012 أن تمدد الرقبة والكتف المتكرر على أساس يومي كان أكثر فعالية في تخفيف الألم من الأدوية المضادة للالتهابات التي تباع بدون وصفة طبية، هذا بالإضافة إلى بعض التمارين الخفيفة التي تخفف تشنج العضلات. 4- إجهاد العين

إن التحديق في جهاز الكمبيوتر لساعات يوميا يمكن أن يسبب إرهاق العين، كما يمكن أن يكون لديك شاشة كمبيوتر بعيدة جدا، مما يجعل عينيك تكتفي بقراءة الطباعة الصغيرة أو قريبة جدا مما يجعل عينيك تعملان بتركيز أكبر، وكل هذا يؤدي إلى جفاف العين والتعب، لذا كل 20 -30 دقيقة، أبعد عينيك عن الشاشة وأنظر من نافذة المكتب لإراحة عينيك. 5- عضلات الفخذين مع مرور الوقت، تحني جسمك خلال العمل، وهذا يضعف من عضلات الورك، مما يسبب الألم، لذا يمكنك التمديد قليلا، أو القيام ببعض التمرينات الخاصة بآلام الورك. لكل شيء في الحياة ضريبة، وبما أننا في العصر التكنولوجي وكل الأعمال الآن تحتاج إلى أجهزة الكمبيوتر، يمكنك التغلب على الآلام أو تجنيها من البداية باتباع العادات الصحيحة في الجلوس على مكتبك.

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