الملا: تعديل قانون الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٢ م
طارق الملا وزير البترول
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الجاري إجراؤها في قانون الثروة المعدنية تستهدف إعطاءه المرونة الكافية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع ، مع مراعاة التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية وفتح آفاق الاستثمار، مشيرا إلى أن شركة (وود ماكينزي) الاستشارية بالتعاون مع شركة (إنبي) انتهيتا من تقديم الدراسة الاستشارية لتحديث قطاع التعدين وجاري حاليا العمل على وضع خارطة طريق للوصول إلى النتائج المطلوبة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول الخطة الاستراتيجية لتحديث قطاع التعدين المصري أقيمت اليوم على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية المنعقد في القاهرةاقرأ أيضا| وزير البترول: ضخ 10 مليارات دولار استثمارات خلال عاموقال الملا إنه تم التنسيق مع كل القطاعات المعنية بصناعة التعدين فيما يتعلق بالتعديلات
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول الخطة الاستراتيجية لتحديث قطاع التعدين المصري أقيمت اليوم على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية المنعقد في القاهرة
اقرأ أيضا| وزير البترول: ضخ 10 مليارات دولار استثمارات خلال عام
وقال الملا إنه تم التنسيق مع كل القطاعات المعنية بصناعة التعدين فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ في قطاع التعدين لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية وبما يتوافق وأهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة للثروات المعدنية.
وتسلمت مصر، أمس الإثنين، مسئولية رئاسة المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية خالد الفالح. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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