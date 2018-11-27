البابا يمنح الشباب «الأسقفية» أعلى الرتب الكنسية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كشفت السيرة الذاتية لكل راهب لماذا تم اختيارهم للأسقفية.. بينهم أسقفان من الشباب.. التيار المعادي للبابا اعترض على تجليس الأنبا ماركوس على إيبارشية أنبا بيشوي عبر فيسبوك

قبل 10 أيام من قداس رسامتهم أول من أمس الأحد، أرسل البابا تواضروس الثاني رسالة للمجمع المقدس يخبرهم بتجليس الأنبا ماركوس الأسقف العام على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا إسحق الأسقف العام على إيبارشية طما وتوابعها، ورسامة القمامصة، مرقس الأبنوبي أسقفا للوادى الجديد والواحات، ساويرس مينا، بولس المحرقي، بيشوى أفا موسى، مكسيموس أفا موسى، أساقفة عموم، وآخر اسمين راهبان من دير الأنبا موسى في أمريكا، وسيكونان أصغر أعضاء المجمع المقدس سنا، وأثارت هذه الأسماء علامات استفهام إلى أن عرض البابا السيرة الذاتية لكل أسقف ما يوضح سبب اختيارهم.

خلال ملف بعنوان: 6 سنوات لحبرية البابا تواضروس.. عنوانها «المتاعب»، ناقشت «التحرير»، مجموعة من التحديات واجهت البابا تواضروس الثاني، خلال الـ6 سنوات التي ترأس فيها الكنيسة، ومنها ما هو وثيق الارتباط ببعضه مثل إشكالية الإصلاح الإداري والانتقال بالكنيسة من الإدارة الفردية إلى الإدارة

خلال ملف بعنوان: 6 سنوات لحبرية البابا تواضروس.. عنوانها «المتاعب»، ناقشت «التحرير»، مجموعة من التحديات واجهت البابا تواضروس الثاني، خلال الـ6 سنوات التي ترأس فيها الكنيسة، ومنها ما هو وثيق الارتباط ببعضه مثل إشكالية الإصلاح الإداري والانتقال بالكنيسة من الإدارة الفردية إلى الإدارة المؤسسية. هذا الإصلاح مرتبط أيضا بقضية إصلاح وتطوير التعليم الكنسي، والتي هي مرتبطة، بتحد جديد هو اتساع الكنيسة المصرية في قارات العالم الخمس، ووجود أجيال جديدة، ولدت ونشأت خارج مصر، ولا تتحدث باللغة العربية، فكيف تكون مرتبطة بالكنيسة القبطية التي تصلي باللغتين القبطية والعربية؟ (اقرأ أيضا: الاصلاح الإداري في الكنيسة.. من إدارة الفرد للمؤسسة). الاختيارات الجديدة تكشف

الأساقفة المجلسون على إيبارشيتي طما، ودمياط وكفر شيخ هم فقط المعروفون، فالأنبا إسحق قبل أن يكون أسقفا عاما في الفيوم، كان يخدم في أبو ظبي بدولة الإمارات، والأنبا ماركوس كان أسقفا عاما في حي حدائق القبة بالقاهرة، ويمثل اختيارهم النهج الجديد الذي تتبعه الكنيسة برسامة أساقفة عموم لتجريب الخدمة قبل تجليسهم على إيبارشيات، لكن لم توضح الكنيسة كل الخطوات التي أدت لتجليسهم على هذه الإيبارشيات. تم اختيار الراهب القمص مرقس الأبنوبي، ورسم باسم الأنبا أرسانيوس على الوادي الجديد والواحات، وكان قد ترهب في دير مار مينا المعلق بجبل أبنوب عام 2006 وكان أمينا للدير من عام 2012 حتى رسامته، ولتعويض تجليس الأنبا ماركوس على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ اختار البابا، الراهب القمص بولس المحرقي ليكون أسقفا عاما باسم الأنبا ميخائيل حيث ترهب عام 2003 في دير السيدة العذراء بالمحرق بأسيوط، وكان مسؤولا عن مباني الدير لكونه مهندسا، ومنذ يناير 2017 خدم في أسقفية الخدمات العامة وصار مسؤولا عن برامج التدريب بالأسقفية. التيار المضاد للبابا يرفض ولأن في هذه الرسامات تجليس أسقف على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ التي رحل عنها منذ نحو شهرين الأنبا بيشوي، فقد اعترض التيار المضاد للبابا تواضروس على تجليس الأنبا مارموس، وبدأوا من خلال الصفحات المنسوبة لهم على فيسبوك التشكيك في إجراءات اختيار الأسقفين للتجليس، مثلما فعلت صفحة تدعى «دفاعيات أرثوذكسية»، مثل هذه الاعتراضات تكشف دائما في أي اتجاه تسير قرارات البابا كلما اعترضوا عليها. إشكالية الأديرة لأن الأديرة الجديدة أزمة لدى الكنيسة، مثلما حدث في دير وادي الريان والدير الذي بناه الراهب المجرد يعقوب المقاري، فاختار البابا القمص ساويرس أفا مينا ليكون أسقفا عاما باسم الأنبا ساويرس، ليتولى الإشراف على الأديرة الجديدة، والذي ترهب عام 1987، ما يمنحه المساحة للتعامل مع حديثي الرهبنة من الرهبان في هذه الأديرة الجديدة. احتياجات كنائس المهجر الأنبا يوسف هو أسقف إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية وهي إيبارشية كبيرة، فاختار 2 من الرهبان بدير العذراء والأنبا موسى في تكساس ليرسموا أساقفة عموم، أولهم القمص بيشوي أفا موسى، باسم الأنبا بيزل (باسليوس)، والقمص مكسيموس أفا موسى، باسم الأنبا جريجوري، واللافت للنظر هو صغر عمرهم، وأولهم ولد في الولايات المتحدة والثاني وصل أمريكا وعمره عامان، ولا يجيدون التحدث باللغة العربية. وحصل الأنبا بيزل على بكالوريوس علم نفس واجتماع من جامعة رودجز في الولايات المتحدة الأمريكية. والأنبا جريجوري على بكالوريوس هندسة من جامعة ماك جيل مونتريال بكندا وصار مهندس تصميم كهرباء. (اقرأ أيضا: في مئوية مدارس الأحد.. كيف نطور التعليم الكنسي؟).

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