انت الان تتابع 18 فبراير.. طعون «ولاية سيناء الثانية» أمام «النقض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٩ م

حددت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة 18 من فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات طعون 241 متهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء الثانية"، لإدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات. في 27 من مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، بإدراج 241 متهمًا في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين، قبل أن يتقدم فريق دفاعهم بطعون على الحكم أمام محكمة النقض، وأودعوا مذكرات بأسباب الطعن اشتملت على عدم إعلان المتهمين بمذكرة النيابة بالإدراج على قوائم الإرهاب.

قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات قطاع الأمن الوطني، إن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون بالقضية تركزت في محافظة شمال سيناء، وكان قيادات وكوادر الجماعة على تواصل دائم ومستمر مع قيادات (داعش) بالعراق وسوريا، وتلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات واكتساب