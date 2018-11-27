الان تتابع قوات نظام الأسد تقصف حماة وريف حلب الجنوبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

شنت قوات نظام الأسد عمليات قصف اليوم، استهدفت أماكن في شمال حماة، وسهل الغاب، فيما دارت اشتباكات مع الفصائل في ريف حلب الجنوبي في ظل اتساع نطاق الخروقات للهدنة التركية – الروسية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام نفذت عمليات قصف صاروخي، واستهدفت فيه أماكن في بلدتي الزيارة وخربة الناقوس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وأماكن أخرى في محيط وأطراف بلدة اللطامنة.