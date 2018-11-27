جيش الاحتلال يحقق في فشل عملية "خان يونس"

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق تحقيق ميداني لمعرفة الدروس المستفادة من العملية التي فشلت في خان يونس، بقطاع غزة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف أنه تم بدء عملية استخلاص المعلومات من عملية "خان يونس"، التي قُتل فيها قائد القوة، مشيرًا إلى أنه تم تعيين اللواء نيتسان ألون رئيسا لفريق الدراسة، على أن يتم تقديم نتائجها إلى جادي إيزنكوت رئيس أركان جيش الاحتلال، ورئيس دائرة الاستخبارات داخل الجيش تامير هايمان، ونداف أرجمان رئيس جهاز الأمن العام لدى الاحتلال "الشاباك"، ومن ثم الخروج بتوصيات.

