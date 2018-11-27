هذا موقف ترامب من المواجهة الحالية بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير راضٍ عما يحدث حاليا بين روسيا وأوكرانيا بعد احتجاز أطقم روسية سفنا أوكرانية أمس قرب القرم.

وأكد ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: "لا يروق لنا ما يحدث من الجانبين ونتمنى تصحيحه، هناك زعماء أوروبيون يعملون حاليا بشأن هذا الموقف".

وكانت روسيا قد احتجزت، سفنا أوكرانية قالت إنها اخترقت مياهها الإقليمية؛ الأمر الذي نفته أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية فرقاطة حربية تعترض زورقا أوكرانيا وتصدمه بعد إطلاقها طلقات تحذيرية تجاهه.

وتجاهلت روسيا دعوات الغرب للإفراج عن السفن واتهمت كييف بالتخطيط مع حلفائها لإثارة صراع.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، جلسة طارئة لبحث التوتر بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، وسط توافق يجمع الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الناتو لدعم كييف ضد موسكو.

وحذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، روسيا من أن احتجازها 3 سفن أوكرانية يعد "انتهاكا صارخا لسيادة الأراضي الأوكرانية" و"عملا متعجرفا يتعين على المجتمع الدولي التنديد به".

وقالت نيكي هيلي، خلال كلمتها بالجلسة، إن "ما حدث الأحد انتهاك صارخ للأراضي الأوكرانية، وهو تصعيد روسي".