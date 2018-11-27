خبر سار لطلاب جامعة سعودية

أفادت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، في المملكة العربية السعودية ، عن صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعة عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني يوم الخميس المقبل.

وقال الدكتور باسل بن عبد الله السدحان عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، اليوم الثلاثاء، إن مبلغ المكافآت تجاوز 43 مليون ريال.

وتعد جامعة الملك سعود واحدة من أفضل 200 جامعة حول العالم وفقا للتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم في عام 2013 وعام 2014، وأعطى "كيو إس" جامعة الملك سعود المرتبة 197 كأفضل الجامعات في جميع أنحاء العالم.