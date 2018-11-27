السعودية توضح حقيقة أنباء تواجد قوات لها بسوريا

أصدرت السفارة السعودية في أنقرة، بياناً، نفت فيه تواجد أي قوات عسكرية تابعة للمملكة في سوريا .

وقالت السفارة في بيانها "تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، أنباءً حول تواجد قوات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية في شمال شرق سوريا".

وأضافت "تؤكد السفارة أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق، حيث لا توجد أي قوات عسكرية سعودية في سوريا" .. داعية وسائل الإعلام لتحري الدقة والنزاهة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة".