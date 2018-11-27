شاهد.. أبرز إهانات الإعلام التركي لأمير قطر أثناء زياراته لها

تأتي زيارة الأمير القطري ” تميم بن حمد ” إلى تركيا، ضمن خطوات اللجوء إلى أحضان الحليف التركي، حيث كانت تلك الزيارة السادسة لأمير قطر منذ المقاطعة العربية، وكأنه مندوب تنظيم الحمدين خلال عام ونصف.

وأظهر” مقطع فيديو ” شهير، تناقلته وسائل إعلام تركية، قيام أردوغان بالسير أمام تميم والأخير يتبعه، في مشهد تجلت فيه الإهانة البروتوكلية بوضوح.

ووصفه المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مشهد لا يليق إلا بامثال تميم الذي ارتأى الإهانة لنفسه.