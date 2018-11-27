شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو غلاب يطالب وزير قطاع الأعمال بجدول زمنى لإنقاذ الشركات الخاسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بخطة واضحة المعالم بمؤشرات قياس للأداء وجداول زمنية مُحددة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح غلاب، أن العرض الذى عرضه وزير قطاع الأعمال العام أمام اللجنة الاقتصادية كان وافيا على صعيد التحديات التى تواجه شركات ومصانع قطاع الأعمال العام، إلا أنه لم يُوضح النتائج المتوقعة من خطة التطوير التى يتم تنفيذها، كما أنه لم يوضح الجدول الزمنى لتنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.