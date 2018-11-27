شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا أمام "أفريقية النواب": إنشاء مركز للشئون الأفريقية بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، الجهود التى تقوم بها الجامعه من أجل تعزيز الهوية الأفريقية، لافتًا إلى أن الجامعة بصدد إنشاء مركز للشئون الأفريقية للتعليم والبحث العلمى.

جاء ذلك اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، وفى حضور السفير حمدى سند لوزا مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية والدكتور إسلام أبو المجد مستشار وزير التعليم العالى.

أضاف سبع، أن الجامعة بادرت بمبادرة لإقامة مؤتمر أفريقى تحت مسمى القمة الأفريقية للصحة وسيشارك فى هذا المؤتمر الذى تم بالتنسيق فيه بين الجامعة ووزارة التعليم العالى ووزارة الصحة ووزارة الخارجية، نحو 30 جامعة مصرية و16 هيئة ومؤسسة ووزارة حكومية واتحاد الجامعات الأفريقية وتم دعوة كافة الوزراء بكافة الدولة الأفريقية المعنيين بالصحة والتعليم العالى.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن المؤتمر يستهدف الوصول إلى منظومة صحية تخدم المواطن الأفريقى وذلك بالتنسيق بين الدول الأفريقية والمشاركة بينهم فى مجالات الطب والصيدلة والتمريض وطب الإسنان والعمل بكل جدية لخدمة المواطن الأفريقى وأن يكون الشعاع العلمى منطلق من جامعة طنطا إلى كافة الدول الأفريقية وبالمشاركة معها.

ولفت سبع، إلى أن الجامعة تضم 4650 عضو هيئة تدريس، وتضم كفاءات عالية، لافتًا إلى اهتمام اللجنة بالبحث العلمى، حيث تقوم الجامعة بالتكلفة والصرف على أى بحث علمى ينشر فى المجالات العلمية ليس هذا فقط بل يتم صرف مكافأة 10 آلاف جنيه لصاحب هذا البحث.