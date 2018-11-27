شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يطلق حملة "أميرية وزيتون بلا جهل تكنولوجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء، بدأت أولى فعاليات دورة محو الأمية التكنولوجية بالتعاون مع الدكتور مهندس أحمد سمير من هيئة المبرمجين المصريين، وذلك بحضور اللواء حاتم باشات وهيئة مكتب حزب المصريين الأحرار بامانة الأميرية . وتحدث "باشات" عن بعض القضايا الهامة في ملف التعليم ووجود حل لمشكلة المراكز التعليمية وغلقها، مشيدا بتفاعل المواطنين وحرص أولياء الأمور بمشاركة أبنائهم وتحفيزهم، ورحب باستقبال الطلاب لمناقشة وحل مشكلاتهم باعتبارهم أساس اليوم وحلم الغد.



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