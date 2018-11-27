شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش مشكلات المعاشات.. ونائب يطالب وزيرة التضامن بالصعود للمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من النائب خالد حنفى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم، المقدم من النائبة هالة صبحى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ولجنة التعليم.

وبدأ مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن المعاشات، وبدأ النائب عبد المنعم العليمى فى الحديث، مُطالباً الوزيرة بالصعود إلى المنصة خلال مناقشة طلبات الاحاطة كما هو مُعتاد فى التقاليد البرلمانية، وهو ما نفذته الوزيرة.

ثم انتقد خالد حنفى عدم استثمار أموال المعاشات، مؤكداً أن النسبة التى تساعد بها الدولة غير كافية لأصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم فى سبيل هذا الوطن، خاصة فى ظل موجة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن تبديد أموال أصحاب المعاشات خطر، وأن أسرهم تأن ما يفرض زيادة لهؤلاء.