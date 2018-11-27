شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات عاجلة تطالب بوقف تعيينات بنك ناصر ومحاسبة المقصرين بصحة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس لنواب إلقاء عدد من النواب لبيانات عاجلة لهم حول مسابقة بنك ناصر للتعيينات وطالبوا بوقفها، كما طالبوا بإنقاذ حى المرج من الغرق بالصرف الصحى، كذلك محاسبة المقصرين عن الصحة فى الإسكندرية.

قال النائب سامى رمضان، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب رجل يبذل كل ما فى طاقته فى سبيل إثبات تحمله المسئولية لكن المشكلة تكمن فى إدارات المديريات، لافتا إلى أن ادارة المديرية فى إسكندرية لابد أن تتحمل مسئوليتها وألا تكون ضحية الفساد.

وأشار رمضان، فى بيان عاجل، ألقاه اليوم فى الجلسة العامة، إلى أن ما يحدث فى مستشفيات القبارى وشرق المدينة يحتاج إلى وقفة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يذهب مريض مصاب إلى المستشفى ويتم طرده.

وأضاف عضو مجلس النواب: "الكلمة الطيبة للمريض صدقة، والدكتور محمد عسل المسئول عن المجالس الطبية المتخصصة يظن أنه فوق الرقابة، ده تهريج واللى ميقدرش يتحمل لمسئولية يتركها".

فيما طالب النائب عمرو مصيلحى بوقف مسابقة التعيينات ببنك ناصر لأنها لا تطبق نسبة الـ5% للمعاقين.

وأضاف النائب فى بيان عاجل له، أن وزارة الإسكان والكهرباء سبق وعملت مسابقة للتعيينات بدون نسبة المعاقين، لافتا إلى أن ذوى الإعاقة يقدمون فى هذه المسابقات ويتم الكشف الطبى عليهم وتكون النتيجة أنهم غير لائقين، مشيرا إلى أن السبب هو عدم صدور لائحة قانون الاحتياجات الخاصة رغم مرور عشرة شهور على صدور القانون.

وأشار النائب أحمد على إبراهيم، إلى عزبة الحاج ومؤسسة الزكاة بالمرج بالصرف الصحى، لافتا إلى أنه ليس مقبولا أن يكون أحد أحياء القاهرة بهذا الوضع.

وأوضح إبراهيم، فى بيان عاجل له، أن الجهاز التنفيذى للصرف الصحى عمل مشروع للصرف الصحى منذ عام 2013 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك رشاحين بجانب مجمع المدارس مثل رشاح الجبلاوى، لافتا إلى أن الطلبة يمرون عليه حتى يذهبوا لمجمع المدارس مطالبا رئيس الوزراء ووزير الإسكان بحل هذه المشكلة.