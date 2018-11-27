شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الحصول على القروض الصغيرة لا يعنى الحرمان من معاش تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن من يُسىء استغلال القروض الصغيرة التى يتم منحها للمواطنين لن يحصلوا عليها مرة أخرى، مؤكدة على أن فكرة منح القروض قائمة على فكرة الإتاحة والحماية، وهذه القروض لا تحرم مستحقى معاش تكافل وكرامة من الحصول عليه.

وأكد غادة والى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، أن شروط استثناء بعض الأسر من الحصول على معاش تكافل وكرامة ليس من بينها الحصول على القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، قائله: مش علشان واحدة جابت 24 بطة وربتهم او "ماشية" وتستحق معاش تكافل وكرامة هنحرمها من المعاش.

وأعلنت وزيرة التضامن، عن تدريب 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية لتجهيز قيادات شبابية قادرة على خوض انتخابات المحليات، ويتم الاستعانة بخبرات هؤلاء الشباب فى العديد من البرامج والمباردات التى تطلقها الوزارة، لافتة إلى تكلفة تدريب هؤلاء الشباب بلغت 27 مليون جنيه تحملها صندوق إعانة الجمعيات.