شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمر وطنى: العلاقات المصرية السعودية نموذج للتكامل العربى والإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى إلى القاهرة، تعبر عن قوة العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن العلاقات "المصرية - السعودية" كانت وستظل حائط صد لصالح الدول العربية جميعًا، بل ساهمت بشكل كبير فى توحيد الجهود العربية فى الكثير من قضايا المنطقة.

وأضاف وطنى، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة بين مصر والمملكة السعودية نموذج للتكامل العربى والإقليمى، مشيرًا إلى أن الوضع الدولى الحالى يتطلب بالطبع التشاور بين أكبر دولتين فى المنطقة لتنسيق الجهود.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المملكة السعودية تنظر لمصر خلال الفترة الحالية بشكل مختلف على المستوى الاقتصادى بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى شهدتها مصر مؤخرا، مضيفًا أن استثمارات المملكة فى مصر ارتفعت خلال الفترة الماضية وأصبحت تحتل المرتبة الثانية كأكبر مستثمر عربى فى مصر.