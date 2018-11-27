شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الانتهاء من مسودة تعديلات قانون الجمعيات الأسبوع بعد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن، عن الانتهاء من إعداد مسودة بتعديلات قانون الجمعيات الأهلية السبوع بعد المقبل على الأكثر، وذلك بعد الإطلاع على عدد من المقترحات التى وردت للوزارة فور إعلان رئيس الجمهورية بتعديل القانون، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء.

وأضاف والى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، أن الوزارة على تعديل القانون وسيتم إجراء حوار مجتمعى، وتم الإطلاع على قوانين الدول الأخرى فى هذا الإطار، بالإضافة للعديد من الملفات التى تأتى للوزارة من العديد من الجهات المعنية بالقانون والجهات المختصة وتحفظات بعض الجمعيات المهنية او العاملة فى مجال الإعاقة، لافتة إلى وجود 10 جمعيات تعمل بما يقرب من 12 مليار جنيه فى العام.

وفيما يخص الائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أكدت والى ان الوزارة انتهت من إعدادها وهى الآن فى مجلس الدولة يتم مراجعتها ولكن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تسير بشكل طبيعى كما هى ويقدم لهم الخدمات المطلوبة.