ولي العهد في مصر.. استقبال خاص من السيسي لـ"بن سلمان".. وهكذا استقبل المصريون موكبه في التحرير (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى القاهرة، مساء الإثنين، في زيارة للبلاد تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة قضايا اقتصادية وسياسية مشتركة بين البلدين.

وحرص الرئيس السيسي على استقبال بن سلمان، بمطار القاهرة، الذي وصل على رأس وفد رسمي يضم عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوفد السعودي ضم إلى جانب ولي العهد كلًا من الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية، الأستاذ عادل الجبير، ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن زيارة ولي العهد تهدف لعقد قمة مصرية سعودية، لتناول عدد من القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا، وبحث التعاون والملفات الاقتصادية المشتركة بين القاهرة والرياض.

وفي سياق متصل، احتشد عدد من المواطنين ميدان التحرير، صباح الثلاثاء، تزامنا مع مرور موكب ولي العهد، ملوحين بأعلام المملكة العربية السعودية ومصر.

وهتف المواطنون بهتافات تعبر عن مدى العلاقة الوطيدة بين الشعببين، المصري والسعودي، واعربوا عن سعادتهم بوجود بن سلمان في بلده الثاني مصر.

وردد المواطنون، لحظة مرور الموكب هتافات مثل: "مصر والسعودية إيد واحدة.. ويا سلمان قولو لأبوك كل المصريين بيحبوك".

وكانت السفارة السعودية بالقاهرة، قد دشنت هاشتاج "#ولى_العهد_فى_بلده_الثانى_مصر"، تزامنا مع زيارة سلمان لمصر، وتفاعل المغردون عبر الهاشتاج وعبروا عن حبهم لولي العهد، وسعادتهم بوصوله للبلاد.