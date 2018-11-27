رابطة معلمي التعليم الأساسي تؤكد على الإضراب التحذيري الاربعاء

أصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي بياناً أكدت فيه على المضي في الإضراب التحذيري ليوم غد الأربعاء في 28/11/2018 ودعت جميع مدراء ​المدارس الرسمية​ في دوام قبل الظهر إلى الإلتزام بالإضراب من أجل الضغط للإفراج عن مستحقات صناديق المدارس عن ​العام الدراسي​ المنصرم وثمن الكتاب أيضاً وللمطالبة بدفع نسبة من المستحقات عن رسوم التسجيل للعام الحالي. ولفتت في بيانها أنها أعطت الأولوية لصناديق المدارس التي من دونها سوف تنهار المدرسة الرسمية وسينهار الهيكل على من فيه.

وأكّدت الرابطة من جهة أخرى على دورها الطبيعي في المطلب المتعلق بإعادة إدراج موضوع مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية وكانت قد زارت ممثلي بعض ​الكتل النيابية​ وتتابع حالياً إستكمال روزنامة اللقاءات مع الكتل الأخرى وقد لمست في هذا الموضوع دعماً من القيادات التي زارتها حتى الآن واضافت ان ​رابطة التعليم الأساسي​ لم تتوقف عن المطالبة والسعي لإدارج مشروع تعويض المديرين في أول جلسة تشريعية ل​مجلس النواب​.

كما وأشار البيان الى أن الرابطة كانت قد تابعت مع الجهات المعنية التأخير في صرف مستحقات المعلمين في دوام بعد الظهر وكانت الوعود بصرفها حتى نهاية الشهر الحالي، وأن الرابطة اليوم سوف تقف إلى جانب المعلمين في دوام بعد الظهر في أي تحرك من شأنه أن يؤمن صرف مستحقاتهم.