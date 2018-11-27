باسيل: الحل يجب ان يكون عادلا ولا يمكن تشكيل حكومة بالفرض او الرفض

اشار رئيس تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جبران باسيل​ الى ان هناك مصلحة لكل اللبنانيين بتشكيل الحكومة، وهناك من يشعر اكتر من غيره بضرورة تشكيل الحكومة، ولكن الارادة السياسية متوفرة، ونحن لا نستطيع تركيب حكومة في البلد فيها خلل او لا يوجد فيها عدالة، والهم اليوم ليس فقط تأليف الحكومة بل تأليف حكومة منتجة، واذا تم تشكيل حكومة على حرد ومناكفات لن تعمل الحكومة، والحل يجب ان يكون على اساس العدالة، عدالة التمثيل والحضور. اضاف "لست مقتنعا بوجود قرار خارجي بمنع تشكيل الحكومة ولا ارى قرارا سياسيا داخليا بعدم تأليفها".

واوضح باسيل بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، انه للمرة الاولى انتقل بشكل عملي الى الافكار وهي كثيرة وتحدثت بثلاثة افكار مع بري لكن الامر مفتوح والاهم الاتفاق على المبادئ. وتابع قائلا "لا دور لي ولا صفة في هذا الموضوع الا كأي لبناني يريد تشكيل الحكومة ولا يدخلنا احد بأدوار اخرى ولا خسارة وربح لجبران باسيل والتيار ورئيس الجمهورية في هذا الامر ولا يجب التعاطي مع التأليف مثل ملف الكهرباء، وارى من الرئيس بري اكثر من تفهم ورغبة مشتركة في القيام بهذا الجهد معا".