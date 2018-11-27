العثور على مذيع بريطاني بإذاعة "راديو وان" جثة داخل شقة في بيت مري

افادت معلومات صحافية انه تم العثور على المذيع البريطاني غافين فورد في إذاعة "راديو وان" احدى اذاعات الـ fm الاجنبية جثة داخل شقة في بيت مري. وعلم أن فورد كان قد فُقد منذ يوم أمس ليتم العثور عليه جثة مضرجة في الدماء. وحضرت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث وضربت طوقاً امنيا بانتظار وصول الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي.
وقد نعت اذاعة "راديو وان"، المذيع غافين فورد Gavin Ford. ونشرت صورته، مرفقة بما يلي: "بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة".
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