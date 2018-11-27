البستاني: نحيي كل الذين يعملون لتشجيع الشباب اللبناني للتعبير عن رأيه

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني الى اننا "نحيي كل الذين يعملون لتشجيع الشباب اللبناني للتعبير عن رأيه في مختلف القضايا التي تهم الوطن ونخص بالذكر النائب جبران باسيل الذي أطلق من المجلس النيابي سلسلة برامج تهم الشباب.
ولفت البستاني في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى إننا نثني على مواقف رئيس تكتل "لبنان القوي" التي أطلقها من الشوف وهي تندرج ضمن سياسة الانفتاح ومد اليد لمختلف مكونات الجبل، والتي من شأنها تعزيز العيش المشترك وتعطي الطأنينة للعائدين والمقيمين في آن معاً.
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