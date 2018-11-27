البستاني: نحيي كل الذين يعملون لتشجيع الشباب اللبناني للتعبير عن رأيه

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ الى اننا "نحيي كل الذين يعملون لتشجيع الشباب اللبناني للتعبير عن رأيه في مختلف القضايا التي تهم الوطن ونخص بالذكر النائب ​جبران باسيل​ الذي أطلق من ​المجلس النيابي​ سلسلة برامج تهم الشباب.

ولفت البستاني في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى إننا نثني على مواقف رئيس تكتل "لبنان القوي" التي أطلقها من ​الشوف​ وهي تندرج ضمن ​سياسة​ الانفتاح ومد اليد لمختلف مكونات الجبل، والتي من شأنها تعزيز العيش المشترك وتعطي الطأنينة للعائدين والمقيمين في آن معاً.