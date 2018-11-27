رئاسة الاتحاد الأوروبي تعلن احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا

أعلنت وزيرة خارجية النمسا الوزيرة كارين كنايسل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سينظر الشهر المقبل في مسألة فرض مزيد من العقوبات على روسيا على خلفية الحلقة الأخيرة من التصعيد مع أوكرانيا.
واشارت الوزيرة كنايسل لصحافيين بعد محادثات مع نظيرها الألماني هايكو ماس، الى انه "في مسألة فرض المزيد من العقوبات، سنعرف مع الوقت - لدينا قمة في كانون الأول". وأضافت "كل شيء يعتمد على سلوك الطرفين. لكن ستحتاج إلى مراجعة".
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