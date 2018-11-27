رئاسة الاتحاد الأوروبي تعلن احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا

أعلنت وزيرة خارجية ​النمسا​ الوزيرة كارين كنايسل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سينظر الشهر المقبل في مسألة فرض مزيد من العقوبات على ​روسيا​ على خلفية الحلقة الأخيرة من التصعيد مع ​أوكرانيا​.

واشارت الوزيرة كنايسل لصحافيين بعد محادثات مع نظيرها الألماني ​هايكو ماس​، الى انه "في مسألة فرض المزيد من العقوبات، سنعرف مع الوقت - لدينا قمة في كانون الأول". وأضافت "كل شيء يعتمد على سلوك الطرفين. لكن ستحتاج إلى مراجعة".