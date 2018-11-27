النشرة: خروج دفعة جديدة من المدنيين بريف ادلب الى مناطق سيطرة النظام

اشار مراسل "النشرة" في ​سوريا​، الى "خروج دفعة جديدة من المدنيين تضم عشرات العائلات المهجرة عبر معبر أبو الضهور ب​ريف ادلب​ الجنوبي من مناطق سيطرة المسلحين باتجاه مناطق سيطرة ​الجيش السوري​ وهم في طريقهم إلى قراهم المحررة في أرياف حلب وإدلب وحماة، وذلك بعد ان تم افتتاحه مجددا امس حيث عبرت الدفعة الاولى من المدنيين وبلغ عدد العائلات الخارجة 40 عائلة".

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