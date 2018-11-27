أستاذ عثمان

> مثلنا لا يكتب مذكراته أبداً

> ولا نكتب.. لأن معرفتنا بالناس والأحداث هي معرفة الدمشقي..

> والدمشقي ينظر إلى كل أحد فيعرف ما في نفسه (كأنها أشعة اكس نفسية)

> وفي الستينات امرأة في روسيا تحكي مجلة نوفوستك / أنها في الموقف تنظر إلى فتاة تقف إلى جوارها في انتظار البص وتقول لها

: يا عزيزتي.. لقد أفطرت اليوم بالبيض والبطاطس

> كانت ترى ما في معدتها.. ومعدة كل أحد .. وجعلوا يفحصونها حتى قتلوها

> ونحن لا نرى ما في بطون الناس والحمد لله.. ولا نرى ما في نفوسهم

> لكنا نرى الكثير الذي تحمله بطون الأحداث

> ولهذا لا نكتب مذكراتنا .. لأننا إن كتبنا عن الناس والأحداث وتفسير الأحداث (خربنا العالم)

> ونحن نقرأ الصحف ونكتفي بسطر تحت كل حدث.. سطر يكشف ما تحت الخبر

> ثم نحن.. عند تفسير الأحداث.. نكتفي بالحكايات والتصوير

> وأمس خبر فرحان بأن الجنوب ينتج مليون برميل.. وإننا بهذا نحصل على (عائد العبور)

> والخبر نكتب تحته حكاية الشحاذ الذي كان يجلس جوار مطعم تتصاعد منه رائحة الشواء .. والشحاذ الذي يأكل رغيفاً جافاً (يغمس) رغيفة في الرائحة

> ونحن نصبح الشحاذ هذا.. نغمس رغيفنا في رائحة بترولنا

> ومعرفتنا بالناس تجعلنا نعرف أن كثيرين الآن سوف يصرخون بنا

> أضعتم البترول بفصل الجنوب

> ولا نجادل..

> فنحن عام 2003 نسأل دكتور عوض الجار عن

: لماذا تحفر آبار النفط التي تقع في الجنوب فقط؟!

> والدكتور يجيب.. وما نتخوف منه يقع.. فنحن (نظن ثم نقرأ) ونجد أن جهات .. تمهيداً لفصل الجنوب .. كانت تقودنا إلى ما يقع بالفعل

> وفي جامعة عطبرة.. ونحن نحاضر.. حين يهتاج شاب ضد سياسات الإنقاذ/ ضد سياسات الإسلاميين بالذات ندعوه إلى المنصة لنقول

: أنت الآن في مكان البشير.. حدثنا كيف كنت تصنع لمنع فصل الجنوب .. و..

> ويعجز

> والسؤال هذا نطلقه مجدداً للمصطرخين ضدنا الآن

(2)

> ونوشك أن ندرع في عنقنا طبلاً نمشي في الشارع نضربه وندعو للتغيير

> تغيير فهم الأحزاب لما يجري

> تغيير فهم الوطني لما يجري

> تغيير فهمي وفهمك لما يجري

> والوطني منذ عام 1990.. يقارب.. يباعد.. يغازل.. ينازل.. أمريكا

> من عام 1990 وحتى (المتغطي بي أمريكا عريان)

> والصورة/ حتى يمكن تغييرها/ صورة السودان وأمريكا نكتب تحتها..

> شو.. برنارد شو (الكاتب المسرحي المعروف) يتصل بصديقه واتسون.. وواتسون هو مستشار أمير ويلز في بريطانيا.. والحوار هو

> شو: واتسون.. تعال لتناول الإفطار معي يا واتسون.

> واتسون : يا عزيزي شو.. لا أستطيع فأنا سوف أتناول الإفطار مع أمير ويلز

> شو : الغداء إذن.. تعال للغداء

> واتسون: معذرة يا شو.. فأنا سوف أتناول الغداء مع أمير ويلز

> شو: إذن تعال لتناول الشاي في المساء

> واتسون : يا سيدي شو.. عفواً.. أنا سوف أتناول الشاي مساءً مع أمير ويلز

( وأمير ويلز هو عادة من يرث العرش بعد موت الملك)

> وشو بعد الإجابة الأخيرة يصمت قليلاً ثم يقول لواتسون

: يا عزيزي واتسون.. أعلم أنك مهما فعلت.. ومهما تقربت من وريث العرش فإنك لن تصبح أبداً في يوم من الأيام (ملكة) بريطانيا

> وانتبه لكلمة (ملكة) فهي (زوجة) وريث العرش

> والسودان مهما تقرب من أمريكا فإن أمله في الرضا الأمريكي هو أمل السيد واتسون.. في أن يصبح ملكة بريطانيا

> التفكير إذن في أسلوب جديد للتعامل مع أمريكا هو المطلوب

(3)

> عثمان.. وتغيير عند الناس.. مطلوب

> وقف.. قف.. الثورة اسمها منذ البداية (إنقاذ)

> هل توقف أحد يومها ليقول للانقلابيين (تنقذونا من شنو؟!)

لم يقل أحد هذا لأن الحال كان يغني عن السؤال

> والإنقاذ؟! (أجمع أنت واطرح … قتال الجنوب يقدم عشرين ألف شهيد.. ونزاع يشق الإسلاميين عام (2000) .. واليوم

> وإنقاذ يصنع البترول.. وفشل يضيع البترول.. وإنقاذ من الصفوف والجوع.. ومافي مافي.. وعودة للصفوف و..)

> الإنقاذ كانت إنقاذاً لخراب داخلي

> الآن الخطر هو (خارجي يستخدم الجهل الداخلي لهدم الحياة والدين)

> وقلنا إننا نوشك أن نحمل طبلاً نضربه لنقول للناس إن

: الحرب الآن.. دينية

> و الحصار لهدم الإسلام

> والحرب الآن دينية.. وجعل عقلك لا يصدق هو جزء من أسلحة الحرب هذه

> والحرب الآن دينية و..

> قلناها.. ولا يصدق أحد

> والأسبوع هذا/ مع شروط أمريكا .. ثم مع مشروع أمريكا لطرد الإنقاذ/ أقلام كثيرة تنتبه لهذا وتصرخ عن أن الحرب الآن حرب ضد دين محمد.. حرب لها في السودان مراحل (أ) ثم (ب).. وهذا يعني الإصرار المطلق

(4)

> وهدم العقل يبلغ أن الله سبحانه يقول للمسلمين في الزمان كله.. (ولا يزالون يقانلونكم حتى يردوكم عن.. ثروتكم..؟؟

> لا…

> قال (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن.. أرضكم)؟

> لا ..

> عن؟؟ عن؟؟

> لا

> بل قال سبحانه (حتى يردوكم عن دينكم) دينكم

> حرب إذن.. وهدف محدد إذن هو الدين

> لكن العقول يجري تفكيكها الآن عندي وعندك بحيث إنه لا أحد يصدق أن الحرب الآن حرب دينية

> حرب ضد الإسلام..؟!

> لا.. لا.. هذا هبل

> هذا ما تقوله العقول الجديدة التي تنفث ما تنفثه الجثث

> تغيير عند الناس إذن.. تغيير يشفي العقول.. هو ما يجب أن يحدث الآن

> والعقول عندها تعرف أن المعركة الآن ليست ضد الإنقاذ بل هي حرب ضد الإسلام

> وأن كل واحد منا الآن.. من المصطرخين الذين يرفضون تصديق أن الحرب دينية.. هو رصاصة في الحرب هذه

(5)

> الحركة الإسلامية عليها إذن أن تبدل من أسلوبها.. وأن تتعلم أن العالم اليوم يأخذ..ولا يعطي

> يأخذ ولا يعطي المسلمين بالذات.. لأن الحرب الآن هناك

> والحركة الإسلامية والعامة كلهم عليه أن .. يبدل من أسلوبه وأن يعلم ويتعلم أن العالم الآن لا يتدخل في دولة إسلامية / أي دولة/ إلا للهدم

> وأمس جعلوا تونس تشطب وتصحح كتاب الله بالقلم الأحمر

> قال الله ( للذكر مثل حظ الأنثيين).. في الميراث

> وجعلوا حكومة تونس تقول لله سبحانه أمس

: غلط.. بل للأنثى والذكر حظ متساوي

> ويجعلونه قانوناً يجيزه البرلمان.. وتبتهج له بعض جواري فرنسا في الطرقات

> والإنتاج الأخير قبله ألف إنتاج

> والسوق الذي.. يقبل الإنتاج هذا هو عقلك بتشكيلته الجديدة

(5)

> والأحزاب عليها أن تستبدل

> لكن الأحزاب لن تستبدل لأنها إن بدلت بدلوها هي

> والمخطط الآن في السودان أحزاب جديدة لها كل مواصفات الجواري.. حتى الحمل والولادة.. فما يحدث في غرفة النوم السياسية يخرج إلى الشارع وله صراخ

> وطلبات.. طلبات.. ونريد ونريد.. ويجب ويجب.. أشياء نقولها لكن كيف يتم هذا الذي يجب!!

> السؤال إجابته هي أن

> الجائع لا يسمع.. وإن سمع لا يفهم وإن فهم لم يستجب.. وإن استجاب عجز

> لهذا جعلوا الجوع

> لهذا الحوار للفهم شيء لا يصلح للتبديل

> والحصار يجعل إبعاد الجوع عملاً بعيداً

> ما يبقى هو (دين الله الذي يعد الصابرين)

> لكن المخطط ينجح في إبعاد الدين هذا

> ما يبقى هو

> الانهيار

أو تكاتف كل من يوقن أن محمداً رسول الله

> أو..؟!

> أو..؟

> أو معجزة لا نعرفها

___________

> السيد المهندس الذي يحدثنا من الخارج موجوعاً يائساً بائساً

> الصورة ليست هي ما يحمله الإعلام

> فالإعلام الآن جناحه من هنا مواطن لا يحمل من الدين إلا جهاز موبايل.. يهرف فيه بما شاء

> وجناحه من هناك هو إعلام دول يسقي جذور هؤلاء لينبتوا الخراب.. لكن.. والله العظيم

> السودان ما زال محمياً

> ونحدثك .. عن كيف هو محمي