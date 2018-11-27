بالفيديو.. سوداني يوجه رسالة لرئيس الوزراء (بطل شغل الصرافات دا وركز على الزراعة والصناعة)

تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لسوداني يقيم بدولة قطر يوجه رسالة لرئيس الوزراء القومي معتز موسى،قال له “بطل شغل الصرافات دا وركز على الزراعة والصناعة”. وشرح السوداني بحسب صحيفة أخبار الخليج 365 أسعار زيت الفول السوداني بالخليج قائلاً: سعر لتر زيت الفول السوداني بـ40 ريال يساوي 10 دولار، و”الجركانه” بـ 640 ريال قطري بالدولار 9600 والبرميل 115مليون. وإذا عملت مقارنة بينه وبرميل البترول تجد أن البرميل الواحد لزيت الفول السوداني بـ 34 برميل بترول فقط دا لان الحكومة السودانية بتصدر خام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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