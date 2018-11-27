الإعدام شنقا حتى الموت للمتهم بقتل الطالبة الجامعية سامية

وسط اجراءات أمنية مشددة بمجمع محاكم جنايات أم بدة أصدر مولانا موسى حسن حكم الإعدام في مواجهة المتهم بقتل طالبة جامعية خنقا وإلقاء جثتها داخل مدرسة ثانوية بمنطقة أم بدة بعد أن توصلت لإدانة المتهم بتهمة القتل العمد تحت المادة 130 من القانون الجنائي وتمسك أولياء الدم بحقهم الشرعي في القصاص.

وتعود التفاصيل حسب الاتهام إلى أن الطلاب بمدرسة ثانوية عثروا على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها مقتولة داخل فناء المدرسة وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث وتحريزه ورفع البصمات وإرسال الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .

وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهم وأخضعته للتحريات بموجب المادة 130 جنائي والذي أقر بالحادثة بأنه كان على علاقة غير شرعية مع الطالبة القتيلة وأنه قام بخنقها داخل مدرسة ثانوية بعد استدراجها عبر الهاتف وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي استمعت إلى المتحري الذي قدم جميع مستندات الاتهام إلى المحكمة بحسب صحيفة الدار .

واستمعت المحكمة إلى قضية الاتهام وبعض شهود الاتهام وحددت جلسة أخرى لسماع المتهم والجدير بالذكر أن الأستاذ علي حسن مثل الاتهام عن أولياء الدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)