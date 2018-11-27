كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين في انفجار بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين في انفجار بالقرب من مدينة غزنة الأفعانية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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