كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كشف مخطط لاغتيال رئيسي تونس وفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة الدفاع التونسية، عن الراحلين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، عن معطيات جديدة عن الجهاز السري لحزب النهضة، إذ قالت إنه كان يخطط لاغتيال الرئيسين التونسي والفرنسي عام 2013.

وقدم وفد هيئة الدفاع خلال لقائه مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تقريرا حول مستجدات ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، خاصة فيما يتعلّق بالجهاز السري لحزب تونسي، في إشارة لحزب النهضة.

أعضاء الوفد، وهم أنور الباصي، ورضا الرداوي، وإيمان غزارة، أكدوا أنّهم قدّموا للسبسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي، التقرير، وفق ما قالت وكالة الأنباء التونسية.

وأوضحوا وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن الوفد قدم أيضا للسبسي بطلب تعهد مجلس الأمن القومي بالملف، وتكوين لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية، للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة.

وصرح الرداوي، حسب ما ورد في فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية، بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12، كان استمع يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى "عون الأمن الذي قام بعملية حجز الوثائق (التي كانت موجودة بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية).

والذي أعلن عن وجود مخطط سنة 2013 لإغتيال رئيس الجمهورية الحالي "لم يكن يشغل هذه الخطة آنذاك" والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، قبل أن تتم سرقة الوثيقة المتعلقة بهذا المخطط".