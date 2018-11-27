كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون: فرنسا ستغلق 14 مفاعلا نوويا بحلول 2035 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستغلق 14 من مفاعلاتها النووية العاملة حالياً وعددها 58، بحلول 2035، وسيتم إغلاق 4 إلى 6 منها بحلول 2030.

لكن ماكرون قال، في خطاب عرض فيه سياسات فرنسا المتعلقة بالطاقة في السنوات المقبلة، إن "خفض دور الطاقة النووية لا يعني التخلي عنها".