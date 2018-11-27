كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الفرنسي ونظيره الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آيك أثينا - اليونان - x

19:55 - أياكس أمستردام - هولندا سسكا موسكو - روسيا - x

19:55 - فيكتوريا بلزن - التشيك بايرن ميونيخ - ألمانيا - x

22:00 - بنفيكا - البرتغال مانشستر يونايتد - إنجلترا - x

22:00 - يونج بويز - سويسرا يوفنتوس - إيطاليا - x

22:00 - فالنسيا - أسبانيا ليون - فرنسا - x

22:00 - مانشستر سيتي - إنجلترا روما - إيطاليا - x

22:00 - ريال مدريد - أسبانيا هوفنهايم - ألمانيا - x

22:00 - شاختار دونيتسك - أوكرانيا

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